Orbán Viktor ultimátumot küldött Brüsszelnek az ukrán energiafegyver miatt

Az ukrán energiafegyver bevetése elleni magyar fellépés új szintet ért el, miután Orbán Viktor írásos formában rögzítette a tényeket Ursula von der Leyen asztalán. A Barátság kőolajvezeték szándékos elzárása nem technikai hiba, hanem kísérlet a külföldi beavatkozás eszközével élni a magyar demokratikus folyamatokba. A miniszterelnök rávilágított, hogy a nemrég publikált műholdfelvételek minden kétséget kizáróan igazolják: a rendszer üzemkész, csupán a politikai akarat hiányzik Kijev részéről. Ebben a logikai satuban Magyarország nem várhat tovább a lassú és hatástalan jogorvoslatokra, ezért a kormány a legkeményebb diplomáciai fegyverhez nyúlt. A levél üzenete egyértelmű: amíg az ukrán fél lábbal tiporja az EU-Ukrajna Társulási Megállapodást, addig Budapest részéről nincs és nem is lesz támogatás semmilyen Kijevnek kedvező közösségi előterjesztéshez. Ez a stratégiai önvédelem nem csupán az energiabiztonságról, hanem a nemzeti szuverenitásról szól egy olyan időszakban, amikor a zsarolás vált a szomszédos adminisztráció elsődleges eszközévé.