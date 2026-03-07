Nem gondolhatták az ukránok, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt malmozunk?

Orbán Viktor: ,,Én az ukránokkal nem keresem a bajt. Van nekik elég bajuk a keleti fronton. Ők keresik a bajt. Hát ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnának, ha már így döntöttek, megnyitnak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust. Mire jó ez, ez az olajblokád? Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt malmozunk, hogy ezt megköszönjük. Hát nem is tudom mit gondoltak vagy ha gondoltak valamit, akkor azt rosszul gondolták. Több történelemkönyvet kell olvasni a magyarokról, nem így működik. Ez nem fog menni. Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de sohasem egyezünk meg zsarolás terhe, súlya alatt! Minden zsarolást vissza fogunk utasítani!"