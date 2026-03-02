A Nemzeti Tehetség Program az adózók 1 százalékos felajánlásaiból is támogatja a fiatalokat

A Nemzeti Tehetség Program költségvetési forrásból és az adózók 1%-os felajánlásaiból támogatja a legkiválóbb magyar fiatalokat határainkon innen és túl. Magyarország Kormánya elkötelezett a tehetséggondozás ügye iránt, ezért a Nemzeti Tehetség Programon keresztül évente 300-350 ezer magyar fiatalt segít céljai elérésében. Az elmúlt 15 évben megközelítőleg 20 ezer pályázat kapott támogatást összesen több mint 37 milliárd forint összegben. Minél több adófelajánlás érkezik, annál magasabb az összeg, amelyet a program a magyar fiatalok támogatására fordíthat. Ezért is érdemes a családoknak fontolóra venni, hogy a Nemzeti Tehetség Program számára ajánlják fel az adójuk második 1%-át.