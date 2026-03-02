NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
undefined

Iráni bomba robbant a magyar katonák állomáshelyén

A legfrissebb külpolitikai híreket, információkat Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője és Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója kommentálta a Napindítóban.

  • Napindító
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

 Dróntámadás érte az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát vasárnap - közölte a Clash Report hírportál az X-en. A támaszponton magyar katonák is állomásoznak. A Honvédelmi Minisztérium vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.

 

Továbbiak a témában