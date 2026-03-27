Titkosszolgálatok segítségével buktatna kormányt a Tisza Párt?

A hét legsúlyosabb botránya rázta meg a magyar közéletet: kiderült, hogy Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója, külföldi titkosszolgálatok kezére játszhatta Szijjártó Péter telefonszámát, lehetővé téve a miniszter megfigyelését. Az ügy szálai a Tisza Párthoz vezetnek: Panyi bizalmi kapcsolatban áll a párt külügyminiszter-jelöltjével, és győzelmük esetén személyi döntésekbe is beleszólna.

A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése szerint a párt informatikusait – köztük a büntetett előéletű Maróti Tamást – Ukrajnában képezhették ki, és rendszeresen látogatták az ukrán nagykövetséget. A kormány szerint ez durva beavatkozási kísérlet a magyar szuverenitásba, míg Magyar Péter hárítja a felelősséget. Az ügyben kémkedés és hazaárulás gyanújával tettek feljelentést.