Miért nem elég az akaraterő a tartós fogyáshoz?

Sokan még mindig akaraterő kérdésének tartják a fogyást, pedig a túlsúly valójában krónikus betegség, amelyet nem néhány hetes fogyókúrákkal, hanem hosszú távú, orvosi kontroll mellett lehet eredményesen kezelni.

Könnyelműnek tűnhet az a kijelentés, hogy a túlsúly hatékonyan kezelhető akár önállóan is, pusztán elhatározás és megfelelő akaraterő mentén. A plusz kilók hatékony és tartós felszámolása azonban ennél összetettebb feladat. A közösségi médiában pedig rengeteg tippet és programot kínálnak ehhez.

Orvoshoz általában akkor fordulnak az emberek, amikor az önkontroll alapú diétában kifárad az ember.