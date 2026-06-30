Nem csökkentik a polgármesterek fizetését

Még májusban lengette be Magyar Péter, hogy vissza fogja nyírni a településvezetők bérét. A lépést nemzetgazdasági érdekkel, a közpénzekkel való takarékos gazdálkodással és a helyi közszolgáltatások elsődlegességével indokolta a Tisza Párt. Közölték, hogy a béreket a 2024-es szinten fogják befagyasztani, a lépés pedig kiverte a biztosítékot a polgármesterek körében.

Éles kritikát kapott a tervezet miatt szövetségesétől is Magyar Péter. Márki-Zay Péter azzal vádolta meg a Tisza Pártot, hogy adminisztratív eszközökkel akarják elfoglalni az önkormányzatokat. Hódmezőváráshely első embere rámutatott, hogy nem erre szavaztak az emberek áprilisban.

Magyar Péterék az utolsó pillanatban azonban visszavonulót fújtak. Az Országgyűlés végül nem csökkentette a polgármesterek fizetését, hanem a jelenlegi szinten befagyasztotta. A költségtérítésüket azonban elvette a tiszás kétharmad. Búcsút mondhatnak a fizetésük egy részének a vármegyei közgyűlések elnökei is. Náluk nem csupán a béremelés marad el, hanem tényleges illetménycsökkentés is életbe lép. A Telex rámutatott: a lépés egyértelműen a Fideszhez köthető közgyűlési elnököket vette célba.

Bár látszólag nem csökken a polgármesterek fizetése, de a valóságban igen - erre a Fidesz országgyűlési képviselője mutatott rá. Szalai Piroska megjegyezte azt is, hogy a költségtérítés elvételével a Tisza azt érte el, hogy a településvezetőknek a hivatalos kiadásaikat is már saját zsebből kell majd intézniük.