Troll - A színlelt újságolvasás nyomában

A tartalomból:

A miniszterelnök isteni hasonlata.

Tisza-frakció: vastaps kimaxolva.

Kapitány miniszter szerint kevesen kérték a social médiában a védett árat.

Elkapott tiszás pillanatok: Magyar Péter egyeztet az övéivel.

A 444 már a büntetési tételeket is összegyűjtötte.

Szuverén social-külpolitika?

A beszélgetés fókuszában a parlamenti erőviszonyok alakulása, a Tisza Párt körüli belső dinamikák, valamint a médiában megjelenő, a szakértők szerint sokszor elfogult és „vágyvezérelt” narratívák álltak.