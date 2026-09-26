Troll - A színlelt újságolvasás nyomában

A tartalomból:
A miniszterelnök isteni hasonlata.
Tisza-frakció: vastaps kimaxolva.
Kapitány miniszter szerint kevesen kérték a social médiában a védett árat.
Elkapott tiszás pillanatok: Magyar Péter egyeztet az övéivel.
A 444 már a büntetési tételeket is összegyűjtötte.
Szuverén social-külpolitika?
A beszélgetés fókuszában a parlamenti erőviszonyok alakulása, a Tisza Párt körüli belső dinamikák, valamint a médiában megjelenő, a szakértők szerint sokszor elfogult és „vágyvezérelt” narratívák álltak.