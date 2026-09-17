Fidesz: Nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter viselkedik erőszakosan

Nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter viselkedik erőszakosan - így reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója arra, hogy Fekete-Győr András feljelentette a Fidesz elnökét. A Momentum Mozgalom alapítója szerint ugyanis Orbán Viktor a Bayer Show-ban erőszakot keltett azzal a kijelentésével, hogyha a Fidesz újra hatalomra kerülne, akkor az NVVH munkatársainak nevét nyilvánosságra hoznák, valamint pénzügyi és jogi felelősségre vonnák őket.

Havasi Bertalan elmondta: Orbán Viktor korrekt módon, előre jelezte, hogy mire számíthatnának a jobboldaltól azok, akik a Tisza önkényuralmához asszisztálnak.

A témában ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt kapcsoltuk.