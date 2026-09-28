Feljelentést tesz Magyar Péter, amiért búvárok keresték sötétben az általa Dunába dobott telefont

,,2024 júniusában óriási áradás volt a Dunán, 8 méter feletti vízszinttel tetőzött a folyó , tele volt hordalékkal, hatalmas farönkökkel, és mi történt? Alig egy órával az engem ért politikai provokáció után felsőbb politikai utasításra a rendőri vezetők, majd kiderül, hogy ki-kinek az utasítására, búvárokat küldtek vaksötétben az áradó 8 méteres folyóba egy, állítólag a Dunában lévő mobiltelefon miatt, mindenféle biztosító felszerelés nélkül." Így adta elő 2024-es éjszakai mulatozásának utóéletét a miniszterelnök. Magyar Péter az ominózus este folyamán fiatal lányok lába között csúszott mászott, amikor pedig egy férfi ezt igyekezett megörökíteni, Magyar Péter kivette a kezéből a telefont. A miniszterelnököt botrányos viselkedés miatt végül a nyakánál fogva tették ki a szórakozóhelyről, Magyar Péter ezt követően dobhatta a megszerzett telefont a Dunába.