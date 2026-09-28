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Hankó Balázs: Nem bujkálok, nincs rejtegetnivalóm, itt dolgozom a parlamentben

A korábbi miniszterrel Futó Boglárka kollégánk készített rövid interjút.

  • Hírek
  • 40 perce
  • Forrás: HírTV
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A rövid bejelentkezésben a Hír TV stábjának arról nyilatkozott Hankó Balázs, hogy Magyar Péter állításával ellentétben nem bujkál, mivel nincs rejtegetnivalója, s jelenleg a parlamentben a Fidesz-frakció helyiségében dolgozik.

 

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