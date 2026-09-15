Azonnali hatállyal leváltották Schmidt Máriát a Terror Háza éléről, a múzeum is bezár

Azonnali hatállyal megszüntette Tarr Zoltán Schmidt Mária főigazgatói megbízatását a Terror Háza Múzeumban - erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter írt közösségi oldalán kedden reggel.

A miniszter bejelentette, hogy ezzel egy időben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, mert átvilágítják a múzeumot, de később -mint ígérik - újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek.

A Tisza kormány romboló politikájának következő lépése lehet a Terror Háza bezárása - erről beszélt a Fidesz országgyűlési képviselője arra reagálva, hogy Tarr Zoltán bejelentette: ideiglenesen bezáratják a múzeumot, mert átvilágítják azt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán bejelentette azt is megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását.

Hegedűs Barbara kiemelte: Közös történelmünk ápolása elengedhetetlen, ezért bízik abban, hogy nem szűnik meg a múzeum.