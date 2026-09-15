Egyhangúlag megválasztották az öt tiszás alkotmánybírót

Egyöntetűen megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az alkotmánybírák a Tisza-kormány jelöltjei közül kerültek ki, mégpedig Dr. Chronowski Nóra, Dr. Kovács András György, Dr. Ligeti Miklós, Dr. Szomora Zsolt és Dr. Orosz Árpád Gábor személyében.

Az Alkotmánybírák ünnepélyes eskütétele és aláírása után a házelnök köszöntötte őket, ezután pedig Magyar Péter miniszterelnök kézfogással köszöntötte őket.

A Tisza-kormány önkényesen lefejezte és megtizedelte az alkotmánybíróságot a 17. alaptörvény módosítással - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János leszögezte: ehhez a politikai önkényhez a Fidesz semmilyen módon nem asszisztál. Sem a jelölésben, sem a választásban nem vesznek részt.