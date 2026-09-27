Magyar Péter kontra Magyar Péter: mást mondott 2024-ben, mást mutat ma

A politikai rocksztár és utcai harcos korszaknak ezennel vége - erről beszélt Magyar Péter 2024-ben. A pártelnök akkor azt hangoztatta: nem szeretne olyan miniszterelnök lenni akiért rajonganak a választópolgárok. Csakhogy azóta számtalan imázsfilm és dokumentumfilm készült Magyar Péterről, de az is előfordult, hogy a kamera kedvéért egy halat is megpuszilt.

Országjárásának szolnoki állomásán védekezett azzal Magyar Péter, hogy szerinte attól még senkinek semmi baja nem történt, hogy mosolygott vagy jó kedve volt.