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Magyar Péter kontra Magyar Péter: mást mondott 2024-ben, mást mutat ma

Korábban azt hangoztatta, hogy nem szeretne olyan miniszterelnök lenni akiért rajonganak a választópolgárok.

  • Hírek
  • 40 perce
  • Forrás: HírTV
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A politikai rocksztár és utcai harcos korszaknak ezennel vége - erről beszélt Magyar Péter 2024-ben. A pártelnök akkor azt hangoztatta: nem szeretne olyan miniszterelnök lenni akiért rajonganak a választópolgárok. Csakhogy azóta számtalan imázsfilm és dokumentumfilm készült Magyar Péterről, de az is előfordult, hogy a kamera kedvéért egy halat is megpuszilt.

Országjárásának szolnoki állomásán védekezett azzal Magyar Péter, hogy szerinte attól még senkinek semmi baja nem történt, hogy mosolygott vagy jó kedve volt.

 

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