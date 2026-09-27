Más helyett szavazott a tiszás Schummer Orsolya: Bóka János a Házbizottság összehívását kéri

Levélben fordult az Országgyűlés elnökéhez a Fidesz frakcióvezetője, miután kiderült: a tiszás Csézy Erzsébet helyett képviselőtársa, Schummer Orsolya szavazott a Médiatanács tagjairól szóló voksoláson. Bóka János szerint az ügy nem maradhat következmények nélkül, ezért vizsgálatot kezdeményeztek, és kérték a Házbizottság haladéktalan összehívását. A politikus szerint felmerülhet a közokirat hamisítás gyanúja is.

Csézy Erzsébet és Schummer Orsolya - a Tisza Párt két képviselője. Nemrég egy közös fotót is közzétettek a közösségi oldalon, amelyhez utóbbi politikus azt írta: "kedves padtársammal a Parlament meseszép folyosóján." Azonban úgy tűnik, hogy a két képviselő nem csak egy-egy fotó elkészítésében dolgozik össze.

Kedden szavaztak a parlamentben a Médiatanács tagjairól, ám a felvételeken az látható, ahogy Schummer Orsolya a mellette ülő Csézy Erzsébet szavazógombját is megnyomta.

A történteket ráadásul Csézy Erzsébet is beismerte: szombaton közösségi oldalán azzal magyarázkodott, hogy ő kérte a padtársa segítségét, és azt állította, hogy a leadott szavazat az akaratával egyező volt.