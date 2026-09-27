Bárkit vegzálhatnak – Szűcs Gábor súlyos állítást tett a tiszás vagyonadóról

Januártól mindenkinek átvizsgálják a pénztárcáját, bárkit vegzálhatnak és mindenkiről nyilvántartást vezetnek majd - hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője. Szűcs Gábor közösségi oldalán mutatott rá arra, hogy a tiszás vagyonadónál ugyanaz a mintázat figyelhető meg, mint a köznyelvben csak ÁVH-ként elhíresült Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal esetében.

A politikus kiemelte: ez nem a gazdagokról szól, itt mindenkit átvilágítanak. Hozzátette: az 1%-os jövedelemadó évi 20-30 millió forintot jelenthet egy-egy érintettnek. Szűcs Gábor szerint ez történik, amikor a balos gazdaságpolitika találkozik a tiszás önkénnyel.

