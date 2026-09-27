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Bóka János: Jövő héten indulhat a politikai hajtóvadászat

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: nem félnek, és őket nem lehet megtörni vagy elhallgattatni.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Politikai leszámolás zajlik Magyarországon - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János szerint a folyamat és a szándékok egyértelműek: először a jobboldal közösségének szellemi műhelyei kerülnek célkeresztbe, a következő célpont pedig a közösségük tagjai és vezetői lesznek. 

A frakcióvezető arra számít, hogy már a jövő héten megindul a hajtóvadászat és mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megfélemlítsék és megtörjék a közösségüket, valamint elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. 

Bóka János hangsúlyozta: nem félnek, és őket nem lehet megtörni vagy elhallgattatni.

 

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