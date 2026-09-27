Bóka János: Jövő héten indulhat a politikai hajtóvadászat

Politikai leszámolás zajlik Magyarországon - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János szerint a folyamat és a szándékok egyértelműek: először a jobboldal közösségének szellemi műhelyei kerülnek célkeresztbe, a következő célpont pedig a közösségük tagjai és vezetői lesznek.

A frakcióvezető arra számít, hogy már a jövő héten megindul a hajtóvadászat és mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megfélemlítsék és megtörjék a közösségüket, valamint elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban.

Bóka János hangsúlyozta: nem félnek, és őket nem lehet megtörni vagy elhallgattatni.