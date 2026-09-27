Orbán Viktor országjárásra indult

Orbán Viktor ismét országjárásba kezdett, a Fidesz elnöke a megyei választmányok tagjaival találkozik és folytat politikai egyeztetéseket – erősítette meg a Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a találkozók témája jóval szélesebb annál, mint hogy pusztán a párt szervezeti működésével kapcsolatos technikai kérdéseket vitassák meg. A beszélgetések középpontjában a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a Fidesz jövője áll.

A betelefonálók erről is elmondhatták véleményüket a Paláverben.