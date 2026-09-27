Magyar Péter körül forr a levegő: pápa, mentelmi jog és újabb ukrán üzengetés

Magyar Péter meghívta Magyarországra XIV. Leó pápát, miközben az ügyészség kezdeményezte mentelmi jogának felfüggesztését, és az ukrán külügyminiszterrel is üzengetésbe keveredett. A miniszterelnök a vatikáni találkozót követően magyarországi látogatásra hívta meg a katolikus egyházfőt.

Közben újabb jogi ügyben került a figyelem középpontjába: a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését a 2024-es telefonlopási ügy miatt. A kérdésről a magyar Országgyűlés dönthet.

Az elmúlt napokban Magyar Péter az ukrán külügyminiszterrel, Andrij Szibihával is éles szóváltásba került. Szibiha a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos politikáját bírálta, Magyar Péter pedig egyebek mellett a Kárpáti Nyolcak kezdeményezésével kapcsolatban reagált, és egy focicsapatos hasonlattal is kifigurázta az ukrán külügyminiszter érvelését.

A három ügy hátteréről és Magyar Péter elmúlt napokban tett lépéseiről a Sajtóklub vendégei is beszéltek, elemezve a miniszterelnök politikai és közéleti szereplését, valamint a körülötte kialakult vitákat.