Veszélyes és illegális: mit rejthet egy ellenőrizetlen e-cigaretta?

Az e-cigaretta és az eldobható, ízesített elektromos cigaretta különösen a fiatalok körében vált népszerűvé, miközben az interneten és különböző közösségi felületeken olyan termékek is könnyen elérhetők, amelyeknek sem az eredete, sem az összetétele nem ellenőrzött. A hatóságok rendszeresen találnak illegális termékeket, és ezek között olyanokat is, amelyek a megszokott nikotinos töltetek mellett más, szintén illegális anyagokat is tartalmazhatnak. De mitől illegális egy e-cigaretta, hogyan kerülhet be az országba, és mit kockáztat az, aki ilyen terméket vásárol?

Erről beszélgetünk Juhászné Prantner Etelkával, a NAV munkatársával.