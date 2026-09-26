Tuzson Bence: Jogi és anyagi értelemben is felelősséggel tartoznak majd az új ÁVH dolgozói

Tuzson Bence: "Az új ÁVH felállítása az egy az egyben arról szól, hogy itt egy olyan szerv van, ami nyíltan képes alkotmánysértésre és az alkotmányos rend megsértésére. Mondhatjuk azt hogy ezzel a lépéssel egy olyan lépést tettek, amivel meg akarják dönteni az eddigi hagyományos és demokratikus alkotmányos rendet. Ezért szoktuk azt mondani, hogy akik részt vesznek mondjuk az új ÁVH-nak a munkájában, azok, akik döntést hoztak, azok politikai felelősséggel tartoznak. De akik ebben részt vesznek, és ott dolgoznak, bármit csinálnak, döntéseket hoznak, azok ezért a tevékenységükért előbb-utóbb a jog előtt vagy a bíróság előtt is felelni fognak. Tehát mind jogi mind anyagi értelemben felelősséggel tartoznak azért mert ebben a szervezetben dolgozni fognak."