Deutsch Tamás: Magyar Péterék paktumot kötöttek Brüsszellel

Deutsch Tamás: "Most egy kezesbárány magyar kormány van, aki könnyes szemmel, pillogva alig várja, hogy mikor fogalmazza meg Brüsszel az óhaját, sóhaját, vágyát, elképzelését, utasítását, parancsát. És nem tud olyat megfogalmazni Brüsszel, amit Magyar Péterék lelkesen, fegyelmezetten, szervilis módon, stréber módon ne teljesítenének. És a jutalmazás is megvan, ha jól viselkedsz, akkor nem cseszegetünk -talán ilyet mondhatok egy polgári televízióban-, nem piszkálódunk veled, ne okozunk neked a mindennapokban, meg az országodnak, meg a népednek, a nemzetednek a mindennapokban nehézséget, hanem cserébe politikailag támogatunk, sőt, ki is fizetünk. Odaadjuk neked azt, ami jár. Illetve ez nem igaz, mert természetesen olyan paktumot kötöttek Magyarék, ami kapcsán lemondtak a magyar embereknek járó uniós támogatások euró-milliárdjairól."