Újabb üzemanyag-drágulás: a megoldási javaslatot sem támogatja a Tisza

Átlépte a 700 forintos határt a gázolaj országos átlagára: szeptember 9-én átlagosan már 701 forintba kerül egy liter dízel a magyarországi kutakon - írja a Holtankoljak.hu. Az üzemanyagár figyelő portál adatai szerint a benzin átlagára ugyancsak emelkedett, 626 forintra.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint, mind a dízel, mind az benzin esetében egy azonnali beavatkozásra lenne szükség.

Magyar Péter hétfőn azt ígérte: lépni fognak. A kabinet azonban továbbra sem tervez mindenkire vonatkozó védőhálót bevezetni. Csak egyes társadalmi rétegeknek segítene a tervek szerint a Magyar Péter vezette kormány.

Hortay Olivér emlékeztetett: hétfőn a Fidesz-frakció benyújtott az üzemanyagok védett árának vissza-állításáról szóló törvényjavaslatát, amit a Tisza Párt azonban egyértelműen nem támogat.