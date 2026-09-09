Minden eddiginél durvább El Niño jöhet – ezt hozhatja a világra

Minden eddiginél erősebb lehet a mostani El Niño – erre figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet. A Csendes-óceán szokatlanul meleg vize most tovább erősíti a jelenséget, amely várhatóan az év végén éri el a csúcspontját, hatásai azonban még 2027-ben eszkalálódhatnak.

Az El Niño természetes éghajlati jelenség. Akkor alakul ki, amikor a Csendes-óceán középső és keleti, egyenlítői térségében a felszíni víz tartósan a megszokottnál melegebbé válik. Ez megváltoztatja a légköri áramlásokat, és több ezer kilométerrel távolabb is hatással lehet a csapadékra és a hőmérsékletre.

A következmények régiónként eltérőek. Egyes területeken tartós szárazság és hőhullámok alakulhatnak ki, amelyek növelik az erdőtüzek veszélyét, máshol viszont rendkívüli esőzéseket és áradásokat okozhat a megváltozott légköri helyzet.

