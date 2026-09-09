Egy maroknyi mag lehet Gáza túlélésének kulcsa

Egy maroknyi vetőmag ma már a túlélést jelentheti Gázában. A háborúban megsemmisült egy helyi mag-bank, amely korábban több tíz tonna, őshonos növényektől származó vetőmagot őrzött. A gazdák azonban nem adták fel. Egy ideiglenes sátorban kezdték újra felépíteni a készletet, miközben a megmaradt termőföldeken továbbra is próbálnak élelmiszert termelni.

A kezdeményezés azonban önmagában nem képes pótolni mindazt, amit a gázai mezőgazdaság az elmúlt években elveszített. A Nemzetközi Vöröskereszt mezőgazdasági szakértője szerint a most rendelkezésre álló vetőmag mennyisége töredéke annak, amire az ágazatnak szüksége lenne.

A megmaradt termőföldek művelése sem veszélytelen. Gáza mezőgazdasági területeinek jelentős része az úgynevezett Sárga Vonal közelében vagy azon túl található. Khaled Al-Astal gazdasága alig néhány száz méterre fekszik ettől a területtől, ennek ellenére továbbra is műveli a földjét.

A gázai mezőgazdasági hatóság szerint a korábban legtermékenyebb területek jelentős része éppen az övezet északi, keleti és déli peremén feküdt. A háború és a katonai ellenőrzés miatt ezek közül ma sokhoz nem férnek hozzá a gazdák.