A Mi Hazánk az Országgyűlés elnökéhez fordul a Tisza képviselőjének diplomabotránya miatt

Tovább dagad a Tisza képviselőjét érintő diplomabotrány, miután Csatári Ernő szerint semmi nem indokolja, hogy lemondjon mandátumáról. A Mi Hazánk ugyanakkor Forsthoffer Ágneshez fordult az ügy kapcsán. Novák Előd a párt alelnöke a Hír TV számára nyilatkozva elmondta, hogy Csatári azt állította, hogy a tavaly megkezdett egyetemi szakot még idén befejezi.

Még a sorok között sem derült ki az önéletrajzából, hogy ez folyamatban van. Másrészt, amit a Facebookon azóta állít, hogy ő ezt tavaly kezdte, idén meg már ebben a tanévben be is fejezné. Ez egészen elképesztő, két év alatt egyetemi diplomát szerezni földi halandónak nem nagyon lehet Magyarországon alapképzésben, és úgy tűnik, hogy neki ez mégiscsak lehetséges

– fogalmazott Novák Előd.

A botrány ráadásul különösen érzékeny időpontban érkezett, hiszen a Tisza Párt másik képviselőjének, Kaprinyák Tibornak az ügye is kihívás elé állítja a párt vezetését. Az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnökéről ugyanis nemrég olyan fotók láttak napvilágot, amelyek tanulsága szerint luxusvadászatokon vehetett részt.