Oroszország heteken belül nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat állíthat pályára.

A lépés sértené az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi szerződést, és több ezer műholdat veszélyeztethet.

Az űrhadviselés veszélye az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott, mivel a hadseregek fokozzák jelenlétüket a világűrben, és olyan technológiákat fejlesztenek, amelyekkel képesek lehetnek az ellenséges műholdak működésének megzavarására, megbénítására vagy megsemmisítésére. Mostanra azonban a világűrben alkalmazott nukleáris fegyverek lehetősége komoly nemzetközi aggodalmat váltott ki.

Három német médiavállalat közös oknyomozó riportja szerint a NATO hírszerző szolgálatai úgy vélik, hogy Oroszország még az év vége előtt nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat kíván Föld körüli pályára állítani.

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