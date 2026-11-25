Varga-Bajusz Veronika ügyvédje súlyos fogvatartási panaszokat fogalmazott meg: a volt államtitkárt szerinte hajnali fél ötkor ébresztik, és másfél hete nincs meleg víz a kiskunhalasi intézetben. A fogvatartási körülmények tisztázást igényelnek; a „kényszervallatás” politikai minősítés, nem bizonyított bűncselekmény. A HírTV előzményei. Közben Kertész Imre regénye alig kapható: a Tisza-kormány intézményi átalakítása után a Sorstalanság újrakiadása a jogok és az új szerződések bizonytalansága miatt akadt el. A HírTV könyvforgalmazási beszámolója.

Tisza-kormány: a vagyonadó a magyar vállalkozásokat is érintheti

A Tisza-kormány vagyonadója 2027-től az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészt érinti. Szalai Piroska szerint az üzletrészek beszámítása a magyar vállalkozások versenyképessége szempontjából is kockázatot jelenthet. Az adó nem közvetlenül a cégeket, hanem a tulajdonosok vagyonát terheli; a beruházási hatás nem automatikus. A HírTV szakértői beszámolója.

Vendégeink: Borbély Beáta és Kacsoh Dániel, később Németh Balázs. A törvény részletei.

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Mai vendégeink: Borbély Beáta, Kacsoh Dániel, Németh Balázs

Mv.: Ferkó Dani