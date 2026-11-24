A minimálbér 2027-ben 347 ezer forint lesz a novemberi bérmegállapodás szerint, miközben Magyar Péter 2024-ben 533 600-at ígért. Palóc André ezt az ígéret megszegésének nevezte. Az eltérés havi 186 600 forint bruttóban. A kormány a 7,5 százalékos emelést és az adójóváírásból adódó, bizonyos dolgozóknál 17,2 százalékos nettó növekedést hangsúlyozza. Ettől a minimálbér korábbi vállalása még nem teljesül. A HírTV összevetése.

Minimálbér és adóemelések: mennyi marad béremelésre?

Palóc André szerint a Tisza 26 adóemelő vagy új adót bevezető intézkedése több mint ezermilliárd forintos tehernövekedést okozhat, ami visszafoghatja a béremeléseket. A HírTV korábbi beszámolója a vállalati kockázatokat is bemutatta. Az viszont nem bizonyított, hogy ettől minden dolgozó kevesebbet keres majd. A kérdés Pásztor Szabolcs közgazdászhoz is: mely ágazatokban csökkenhet a béremelések mozgástere? Kormányzati közlés.

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