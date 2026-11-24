A miniszterelnök Seszták Miklós pénzeként beszél a lefoglalt 6,5 milliárdról, de Unger Anna hatóságvezető szerint a tulajdonos még nem ismert. A szájzártörvény ügyében hétfőn a Tisza vezette bizottsági többség 7 igen és 3 nem szavazattal tárgysorozatba vette a javaslatot. A napirend előtti felszólalás lehetősége a frakcióknak heti egy kijelölt ülésnapra szűkülne; a miniszterelnökre és a kormánytagokra ez a korlát nem vonatkozna. A személyes érintettségre adható idő két percről egyre csökkenne. A Tisza hatékonyabb parlamentről beszél, az ellenzék a képviselői jogok szűkítését kifogásolja.

Elképesztő vádözönnel takargatja hamis rágalmait Magyar Péter, aki maga dobta be a köztudatba az elásott milliárdokat azzal, hogy az a pénz Seszták Miklósé. Ebben az esetben ugyanakkor két végkifejlet lehetséges: vagy egy ordas nagyot hazudott, vagy tud valamit, amit elméletileg nem tudhatna.

A digitális kommunikációs térben gyümölcsöző stratégia, hogy valaki előmegy, nagyot mond, maga keretezi a történeteket, rajzolja fel a pályát, amin a közéleti vita zajlik., aztán hogy mi a valóság, hogy alakul át az igazság, az már mindegy. Ha megkérdeznénk a magyarokat, hogy kinek a pénze van elásva, töbségében azt válaszolnák, hogy Seszták Miklós pénzve volt elásva. Jó lenne tisztán látni, de nem fogunk tisztán látni – hangzott el műsorunkban a pesszimista jóslat.

Ugyanakkor már nemcsak a Fidesznek, hanem most már a kormánypártnak, és a kormánypárti szavazóknak is az lenne az érdekük, hogy derüljön ki, kié volt a pénz.

Műsorvezető: Szalai Szilárd

Vendégek: Pócza István, Kacsoh Dániel, Szabó László