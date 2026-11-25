Magyar Péter és Zelenszkij a beregszászi diákokkal röplabdázott. A találkozón a kárpátaljai magyarok jogai és az ukrán kukorica behozatala is felmerült. A beregszászi röplabdázás mellett a magyar gazdák takarmányhiányáról is szó esett; az importról még egyeztetnek. Magyar Péter és Zelenszkij a békefenntartásról is beszélt; a magyar kormányfő szerint magyar békefenntartók Ukrajnában szolgálhatnának egy leendő béke után. Konkrét csapatküldést nem jelentett be. A találkozóról és a lehetséges békemisszióról.

Magyar Péter és Zelenszkij találkozója után: Lex Kubatov

Magyar Péter és Zelenszkij találkozója mellett a Lex Kubatov is vita tárgya. A parlament elfogadta a sportvezetői összeférhetetlenségi törvényt; a kormány a sport politikai függetlenségével indokolja. Kubatov Gábor alkotmányossági aggályokkal az államfőhöz fordult, Deutsch Tamás politikai leszámolást emleget. A Lex Kubatov alkotmányossága még eldöntetlen.

Vendégeink: Gulyás Gergely Kristóf, Mocsár Gyuszi, Szanyi Tibor és Mesterházy Attila. A HírTV beszámolója.

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