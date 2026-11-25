Magyar katonák Ukrajnában: Magyar Péter november 24-én, Zelenszkij mellett egy későbbi ENSZ- vagy más nemzetközi békemisszióról beszélt. „Bár ott lennénk” – fogalmazott Beregszászon. Július 8-án viszont kijelentette: Magyarország nem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. Orbán Viktor ugyanezt az elutasító álláspontot képviselte. A novemberi mondat leendő békefenntartásra vonatkozott, nem háborús csapatküldésre. A korábbi kategorikus kijelentés mégis tisztázást igényel. A HírTV beszámolója.

Magyar katonák Ukrajnában: változott a kormány álláspontja?

A békefenntartás nem azonos a háborús harci részvétellel: az ENSZ-missziók a felek beleegyezésén és meghatározott mandátumon alapulnak, de katonai kockázattal járhatnak. Magyar Péter nem jelentett be csapatküldést, és konkrét missziót sem nevezett meg. Nacsa Lőrinc szerint a kormányfő előreszaladt, mert előbb tűzszünetet kell elérni. A számonkérhető kérdés: a korábbi tilalom a békemegállapodás utáni szolgálatra is érvényes, vagy a kormány megváltoztatta az álláspontját? A júliusi nyilatkozat.

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