A magyar jogállamiság helyzetéről vitáztak kedden Strasbourgban. Michael McGrath uniós biztos és az ír soros elnökség elismerte a választás utáni reformokat, köztük a rendeleti kormányzás megszüntetését és az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Gál Kinga, a Patrióták társelnöke viszont aránytalan letartóztatásokkal és az ellenzéki jogok korlátozásával vádolta a Tisza-kormányt. A vitát helyszínen követte a HírTV külpolitikai szerkesztője, Udvari Anna. A HírTV tudósítása.

Magyar jogállamiság: decemberben dönthetnek a hetes cikkről?

A magyar jogállamiság ügyében decemberben várható újabb EP-állásfoglalás a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárásról. Az Európai Néppárt annak lezárását sürgeti, míg az Európai Bizottság a bírói függetlenség, a civil szervezetek és a média területén további feladatokat lát. A parlamenti állásfoglalás nem azonos a Tanács eljárási döntésével. A kérdés: az uniós intézmények minden felvetett jogállamisági aggályt azonos mércével vizsgálnak-e? Az EP hivatalos eljárási oldala.

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