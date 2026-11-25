Ezért jöhet ukrán kukorica – Így tűntek el a magyar sertések
Bidló Gábor agrárszakember mutatott rá több összefüggésre Napindító című műsorunkban.
Az ukrán kukorica behozataláról állapodott meg kedden Volodomir Zelenszkij ukrán államfő és Magyar Péter magyar miniszterelnök. Kukoricából valóban hiány van Magyarországon, jelenleg 1,4 millió tonnát tudunk előállítani, de az igényünk 3-4 millió tonna kukorica lenne – mondta el Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezető igazgatója a Hír TV Napindító című műsorában.
Korábban ez a szám lényegesen magasabb volt, 10 millió tonnás termés volt a cél, ami teljesen reális volt. Ukrajna 22 millió tonna kukoricát is tudna exportálni, amit az Európai Unió egy az egyben át tud venni, hiszen még ennél is nagyobb az európai igény – hangzott el a műsorban.
Bidló Gábor szerint a magyar hiány orvoslásának leggyorsabb és legegyszerűbb módja valóban az ukrán kukorica behozatala, ugyanakkor ez nem megy egyik napról a másikra. A behozatalt ugyanis meg kell szervezni, bővíteni kell a vasúti kapacitást, az átrakó kapacitást, vágányokat kell lefektetni, ki kell alakítani az szállítmányok állandó útvonalát, ami akár öt évet is igénybe vehet – mutatott rá a szakértő.
Csökkenő sertésállomány
A rendszerváltáskori 8 milliós sertésállomány már 3 millió alá csökkent, Bidló Gábor rámutatott, hogy ennek az is oka, hogy a háztáji sertéstartás már csak nyomokban található meg Magyarországon. Az állatok tartásához, etetéséhez, vagy a trágya elhelyezéséhez annyi kötöttség társul, hogy ezt egyre kevesebben vállalják már el.
Ráadásul bekerültünk egy importversenybe, ahol az adott piacon már nem elhelyezhető fagyaszott áru lényegesen olcsóbban érkezik, mint amit a hazai állománnyal elő tudnak állítani. Ezen kívül nemcsak a háztáji, hanem a kis-és közepes üzemek száma is csökkenést mutat, a nagyüzemi sertéstartás lett a leginkább jellemző – mutatott rá Bidló Gábor.
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