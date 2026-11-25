Az ukrán kukorica behozataláról állapodott meg kedden Volodomir Zelenszkij ukrán államfő és Magyar Péter magyar miniszterelnök. Kukoricából valóban hiány van Magyarországon, jelenleg 1,4 millió tonnát tudunk előállítani, de az igényünk 3-4 millió tonna kukorica lenne – mondta el Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezető igazgatója a Hír TV Napindító című műsorában.

Korábban ez a szám lényegesen magasabb volt, 10 millió tonnás termés volt a cél, ami teljesen reális volt. Ukrajna 22 millió tonna kukoricát is tudna exportálni, amit az Európai Unió egy az egyben át tud venni, hiszen még ennél is nagyobb az európai igény – hangzott el a műsorban.

Bidló Gábor szerint a magyar hiány orvoslásának leggyorsabb és legegyszerűbb módja valóban az ukrán kukorica behozatala, ugyanakkor ez nem megy egyik napról a másikra. A behozatalt ugyanis meg kell szervezni, bővíteni kell a vasúti kapacitást, az átrakó kapacitást, vágányokat kell lefektetni, ki kell alakítani az szállítmányok állandó útvonalát, ami akár öt évet is igénybe vehet – mutatott rá a szakértő.

Csökkenő sertésállomány

A rendszerváltáskori 8 milliós sertésállomány már 3 millió alá csökkent, Bidló Gábor rámutatott, hogy ennek az is oka, hogy a háztáji sertéstartás már csak nyomokban található meg Magyarországon. Az állatok tartásához, etetéséhez, vagy a trágya elhelyezéséhez annyi kötöttség társul, hogy ezt egyre kevesebben vállalják már el.

Ráadásul bekerültünk egy importversenybe, ahol az adott piacon már nem elhelyezhető fagyaszott áru lényegesen olcsóbban érkezik, mint amit a hazai állománnyal elő tudnak állítani. Ezen kívül nemcsak a háztáji, hanem a kis-és közepes üzemek száma is csökkenést mutat, a nagyüzemi sertéstartás lett a leginkább jellemző – mutatott rá Bidló Gábor.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok