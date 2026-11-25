A beregszászi röplabdameccs képei bejárták a sajtót. A Tisza-kormány számára azonban nem a jól sikerült felvétel, hanem a tárgyalások eredménye az igazi mérce. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogairól és a gazdasági együttműködésről beszélt. A kisebbségi vállalások gyorsítása fontos cél, de a teljesítést majd a magyar iskolák és közösségek tapasztalatai igazolják. A beregszászi találkozó részletei.

Magyar Péter júliusban kizárta, hogy magyar katonákat küldjenek Ukrajnába. Beregszászon már egy későbbi nemzetközi békefenntartó misszió lehetőségéről beszélt. Magyar katonák Ukrajnában? A béke utáni szolgálat nem azonos a háborús részvétellel, és csapatküldési döntés sincs, de a korábbi kategorikus kijelentés után tisztázni kell a feltételeket és a magyar felhatalmazást. A HírTV tudósítása. Az ukrán kukorica behozatala szintén tárgyalási lehetőség: az állattartóknak takarmány kell, a gazdák az ellenőrzés és az árverseny garanciáit kérik. A MAGOSZ aggályai.

A keddi adótörvények már nem lehetőségek, hanem megszavazott döntések.

Magyar Péter 2025-ben az „adócsökkentés kormányát” ígérte, most mégis drágul a kata, visszatér a reklámadó, és új vagyonadó lép életbe.

Az utóbbi küszöbe a korábban emlegetett ötmilliárd helyett egymilliárd forint. A családi pótlék duplázása, az alacsonyabb keresetűek adójóváírása és a kata bővítése valódi könnyítés. Az ígéret mérlege mégis csak akkor világos, ha a Tisza-kormány megmutatja, kinek mennyivel csökken vagy nő a teljes adóterhe. Az adócsomagról.

Az átláthatóság követelménye még egyszerűbb. Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról döntött nyílt pályázat nélkül. Időhiányra hivatkoznak, és tizennégy szakmai szervezet bevonását említik. A pályázat nélküli kulturális támogatások nem bizonyítanak jogsértést. A teljes kedvezményezetti lista, az összegek és a döntési indokok nyilvánossága azonban alapvető elvárás attól a kormánytól, amely az „uram-bátyám világ” végét ígérte. A HírTV beszámolója.