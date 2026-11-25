A röplabdameccsnek vége - Magyar Péternek most válaszolnia kell
A beregszászi találkozó után a békefenntartás és az ukrán kukoricaimport feltételei váltak vitatémává. A Tisza-kormánynak közben az adótörvényekről, a kulturális milliárdokról és a sportvezetők jogairól is számot kell adnia.
A beregszászi röplabdameccs képei bejárták a sajtót. A Tisza-kormány számára azonban nem a jól sikerült felvétel, hanem a tárgyalások eredménye az igazi mérce. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogairól és a gazdasági együttműködésről beszélt. A kisebbségi vállalások gyorsítása fontos cél, de a teljesítést majd a magyar iskolák és közösségek tapasztalatai igazolják. A beregszászi találkozó részletei.
Magyar Péter júliusban kizárta, hogy magyar katonákat küldjenek Ukrajnába. Beregszászon már egy későbbi nemzetközi békefenntartó misszió lehetőségéről beszélt. Magyar katonák Ukrajnában? A béke utáni szolgálat nem azonos a háborús részvétellel, és csapatküldési döntés sincs, de a korábbi kategorikus kijelentés után tisztázni kell a feltételeket és a magyar felhatalmazást. A HírTV tudósítása. Az ukrán kukorica behozatala szintén tárgyalási lehetőség: az állattartóknak takarmány kell, a gazdák az ellenőrzés és az árverseny garanciáit kérik. A MAGOSZ aggályai.
A keddi adótörvények már nem lehetőségek, hanem megszavazott döntések.
Magyar Péter 2025-ben az „adócsökkentés kormányát” ígérte, most mégis drágul a kata, visszatér a reklámadó, és új vagyonadó lép életbe.
Az utóbbi küszöbe a korábban emlegetett ötmilliárd helyett egymilliárd forint. A családi pótlék duplázása, az alacsonyabb keresetűek adójóváírása és a kata bővítése valódi könnyítés. Az ígéret mérlege mégis csak akkor világos, ha a Tisza-kormány megmutatja, kinek mennyivel csökken vagy nő a teljes adóterhe. Az adócsomagról.
Az átláthatóság követelménye még egyszerűbb. Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról döntött nyílt pályázat nélkül. Időhiányra hivatkoznak, és tizennégy szakmai szervezet bevonását említik. A pályázat nélküli kulturális támogatások nem bizonyítanak jogsértést. A teljes kedvezményezetti lista, az összegek és a döntési indokok nyilvánossága azonban alapvető elvárás attól a kormánytól, amely az „uram-bátyám világ” végét ígérte. A HírTV beszámolója.
A Lex Kubatov a sport politikai függetlenségét szolgálja a kormány szerint, de a már megválasztott klubvezetőket is érintheti. Kubatov Gábor alkotmányossági vizsgálatot kért; jogsértést az Alkotmánybíróság még nem állapított meg. A jogi vita. Közben a 444 frakcióbeli túlterheltségről írt. Az egészségügyi esetek okát bizonyíték nélkül nem lehet egy politikus személyére visszavezetni, a munkaszervezésről viszont felelős vezetői válasz kell. A frakcióról.
Az ígéret nem szűnik meg a választási győzelemmel.
A Tisza-kormány nem attól válik elszámoltathatóvá, hogy beszél róla, hanem attól, hogy saját döntéseit is ugyanazzal a szigorral engedi ellenőrizni, amellyel korábban másokat bírált.
A röplabdameccsnek vége. A döntések következményeivel viszont holnap is szembe kell nézni.
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Fotó: Magyar Péter/Facebook