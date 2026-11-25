A Tisza-frakció több képviselőjét mentő vitte el a parlamentből az elmúlt hónapokban – írta a 444. A lap tizenkét, a kormány és a képviselőcsoport működésére rálátó forrással beszélt. Beszámolója szerint a fokozott munkatempó, az új felelősség és a családtól távol töltött napok jelentős terhelést jelentenek. Magyar Péter maga is tanulságokat emlegetett a közös munka első féléve után. A vezetési stílust korábban Csercsa Balázs is bírálta, aki lekezelő bánásmódról beszélt. A HírTV riportja.

Tisza-frakció: milyen válasszal tartozik a vezetés?

A Tisza-frakció helyzetét Németh Balázs fideszes képviselő Magyar Péter vezetési stílusával hozta összefüggésbe. A politikus korábban kiszivárgott hangfelvételen élesen minősítette saját EP-jelöltjeit. Ez azonban nem bizonyítja, hogy a mostani rosszulléteket ő okozta: az érintettek egészségügyi állapotáról és az esetek okáról nincs nyilvános orvosi bizonyíték. A számonkérhető kérdés ezért az, milyen intézkedésekkel csökkentik a túlterhelést, és hogyan kapnak támogatást a képviselők. A 444 eredeti cikke.

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