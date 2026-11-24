26 adóemelés, 27 milliárdos vágás és lex Kubatov a Parlamentben
A parlament megszavazta a Lex Kubatovot és az adótörvények módosítását. A Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezete Nacsa Lőrinc szerint mintegy 27 milliárddal csökkentené a külhoni magyarok támogatását.
A Tisza-kormány megszavazta a Lex Kubatovot. A Fradi októberben újraválasztott elnöke az államfőhöz fordult, mert szerinte sérül az egyesülési jog. A kormány politikamentes sportot ígér, de miért írhatnák felül egy klub választását? Az átverés költségvetése? A parlament a 2027-es adócsomagot elfogadta: Bóka János 26 adóemelő vagy új adót bevezető intézkedést számolt.
Tisza-kormány: mi lesz a külhoni magyarok támogatásával?
A 2027-es költségvetési tervezetben Nacsa Lőrinc szerint mintegy 27 milliárddal csökkenne a külhoni magyarokat segítő forrás. A Határtalanul program kerete 9 milliárdról 2 milliárdra esne. Ez kevesebb diák számára tenné lehetővé, hogy személyesen ismerje meg a határon túli magyar közösségeket. A kabinet az államháztartási egyensúly javításával érvel. De mi indokolja a nemzetpolitikai programok ilyen mértékű visszafogását? A teljes büdzséről még nem döntöttek. Független költségvetési elemzés.
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