A Tisza-kormány megszavazta a Lex Kubatovot. A Fradi októberben újraválasztott elnöke az államfőhöz fordult, mert szerinte sérül az egyesülési jog. A kormány politikamentes sportot ígér, de miért írhatnák felül egy klub választását? Az átverés költségvetése? A parlament a 2027-es adócsomagot elfogadta: Bóka János 26 adóemelő vagy új adót bevezető intézkedést számolt.

Tisza-kormány: mi lesz a külhoni magyarok támogatásával?

A 2027-es költségvetési tervezetben Nacsa Lőrinc szerint mintegy 27 milliárddal csökkenne a külhoni magyarokat segítő forrás. A Határtalanul program kerete 9 milliárdról 2 milliárdra esne. Ez kevesebb diák számára tenné lehetővé, hogy személyesen ismerje meg a határon túli magyar közösségeket. A kabinet az államháztartási egyensúly javításával érvel. De mi indokolja a nemzetpolitikai programok ilyen mértékű visszafogását? A teljes büdzséről még nem döntöttek. Független költségvetési elemzés.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok

Mai vendégek:

Dezse-Zelenka Dóra

Szikra Levente

Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, Fidesz

Mv.: Ferkó Dániel