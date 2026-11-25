Újabb demonstrációt tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatói november 25-én, az Oktatási Hivatal Szalay utcai épülete előtt. A diákok a tanárképzés megszüntetése ellen tiltakoztak, és azt követelték, hogy a már megkezdett tanulmányaikat az eredeti feltételek mellett, jelenlegi egyetemükön fejezhessék be.

A demonstráció hátterében az áll, hogy a kormány megszüntetné az NKE pedagógusképzését, az intézkedés pedig mintegy 400 hallgatót érinthet. A diákok szerint korábban azt az ígéretet kapták, hogy változatlan feltételekkel fejezhetik be tanulmányaikat, most azonban más felsőoktatási intézménybe történő áthelyezésük is szóba került.

A hallgatók hangsúlyozzák, hogy nem szeretnék, ha a fejük felett születnének döntések a jövőjükről. Azt kérik, hogy biztosítsák számukra a tanulmányaik folytatását az NKE-n, és kezdődjön érdemi párbeszéd az érintettek és a döntéshozók között.

A demonstrálók szerették volna, ha Lannert Judit oktatási miniszter személyesen válaszol kérdéseikre, a miniszter azonban nem jelent meg a tüntetők előtt. A diákok továbbra is kitartanak követeléseik mellett, és azt szeretnék elérni, hogy a korábban vállalt feltételek teljesüljenek.

A tiltakozás ismét ráirányította a figyelmet a tanárképzés átalakítása körüli vitára, valamint arra a bizonytalanságra, amely az érintett hallgatók jövőjét övezi.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok