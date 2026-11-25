Személyre szabva: a Fradi választott, a parlament új feltételeket szabott
Lex Kubatov, adóemelések, az árrésstop kivezetése és közel hárommilliárd forint pályázat nélkül. A Tisza-kormány mai döntései a klubok önállóságáról, a vásárlók terheiről és a közpénzek átláthatóságáról szólnak.
A Tisza-kormány többsége 140:49 arányban elfogadta a Lex Kubatovot. Az új szabály az októberben újraválasztott Fradi-elnököt is érintheti. Kubatov Gábor az államfőtől alkotmányossági vizsgálatot kér. Az adómódosítások mellett a parlament megszavazta az élelmiszerek és drogériai termékek árrésstopjának kivezetését is. Az üzemanyagok védett árát már korábban megszüntették; a teljes 2027-es költségvetésről még nem szavaztak.
Tisza-kormány: hol az átláthatóság a kulturális támogatásoknál?
Nagy Ervin államtitkársága nyílt pályázat nélkül döntött közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról. Az államtitkár szerint október végén vált ismertté a keret, ezért nem maradt idő pályáztatásra; 14 szakmai szervezet véleményét kikérték. Ettől még nyilvánosságra kellene hozni a kedvezményezetteket, az összegeket és a döntési szempontokat. A korábbi NKA-ügy is mutatja, miért fontos a kulturális források ellenőrzése. Nagy Ervin nyilatkozata.
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Műsorvezető: Velkovics Vilmos
Vendégek: Ifj. Lomnici Zoltán, Kovács András, Boros Bánk Levente