A Tisza-kormány többsége 140:49 arányban elfogadta a Lex Kubatovot. Az új szabály az októberben újraválasztott Fradi-elnököt is érintheti. Kubatov Gábor az államfőtől alkotmányossági vizsgálatot kér. Az adómódosítások mellett a parlament megszavazta az élelmiszerek és drogériai termékek árrésstopjának kivezetését is. Az üzemanyagok védett árát már korábban megszüntették; a teljes 2027-es költségvetésről még nem szavaztak.

Tisza-kormány: hol az átláthatóság a kulturális támogatásoknál?

Nagy Ervin államtitkársága nyílt pályázat nélkül döntött közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról. Az államtitkár szerint október végén vált ismertté a keret, ezért nem maradt idő pályáztatásra; 14 szakmai szervezet véleményét kikérték. Ettől még nyilvánosságra kellene hozni a kedvezményezetteket, az összegeket és a döntési szempontokat. A korábbi NKA-ügy is mutatja, miért fontos a kulturális források ellenőrzése. Nagy Ervin nyilatkozata.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

Vendégek: Ifj. Lomnici Zoltán, Kovács András, Boros Bánk Levente