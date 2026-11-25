A Tisza-kormány parlamenti többsége több adómódosítást fogadott el, de a 2027-es költségvetés még tervezet. Magyar Péter 2,5 millió embernek ígért szja-csökkentést, a Fidesz viszont 26 adóemelő vagy új adót bevezető intézkedést számolt össze. A nagyvállalatok társasági adója 15 százalékra nő, ezért a „csak a multik járnak jól” ellenzéki állítás is vizsgálatra szorul.

A kérdés: mely családok és vállalkozások terhei változnak, és mennyivel?

A HírTV adócsomag-beszámolója.

Tisza-kormány: ki ellenőrzi a közpénzt és a parlamenti vitát?

Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról döntött nyílt pályázat nélkül. Időhiányra hivatkozott, és 14 szakmai szervezet bevonását említette. Kőszegi Krisztián tiszás képviselő vizsgálatot sürgetne, ha elmaradt a pályáztatás. A HírTV korábban egy nyílt NKA-pályázatról is beszámolt. A házszabály-módosítás a frakciók napirend előtti megszólalását heti egy kijelölt ülésnapra szűkítené, a kormánytagokét nem. A javaslat még nem törvény. A bizottsági vita részletei.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok

A mai adás vendégei: Czuczor Gergely Apáti István Novák Zoltán Trencséni Dávid