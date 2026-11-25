Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint pályázat nélkül történő odaítéléséről döntött. A kulturális támogatás színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetekhez kerül. Az államtitkár szerint október végén derült ki a keret, ezért nem maradt idő nyílt pályázat kiírására; a döntéseket 14 szakmai szervezet bevonásával készítették elő. Magyar Péter azonban korábban teljesítményalapú, az „uram-bátyám világot” felváltó rendszert ígért. A HírTV korábbi beszámolója.

Nagy Ervin támogatásai: hol vannak a döntések indokai?

A tiszás képviselők reakciója sem egységes. Ferenczi Gábor nem kívánt állást foglalni, Kőszegi Krisztián viszont vizsgálatot tartana szükségesnek, ha valóban elmaradt a pályáztatás. Palóc André fideszes képviselő a közpénzek jogszerű elosztását kérte számon. A nyílt pályázat hiánya önmagában nem bizonyít jogsértést, de a kulturális támogatások kedvezményezettjei, az összegek és a kiválasztás szempontjai ellenőrizhetők kell legyenek. Híradónk megkereste a minisztériumot, adáskezdetig azonban nem érkezett válasz. Nagy Ervin magyarázata.

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