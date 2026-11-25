Hárommilliárd pályázat nélkül: Nagy Ervin saját ígéreteivel szembesül
Közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról döntöttek nyílt pályázat nélkül. Nagy Ervin időhiányra hivatkozik, miközben több tiszás képviselő sem ismerte az ügyet, egyikük pedig vizsgálatot sürgetne.
Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint pályázat nélkül történő odaítéléséről döntött. A kulturális támogatás színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetekhez kerül. Az államtitkár szerint október végén derült ki a keret, ezért nem maradt idő nyílt pályázat kiírására; a döntéseket 14 szakmai szervezet bevonásával készítették elő. Magyar Péter azonban korábban teljesítményalapú, az „uram-bátyám világot” felváltó rendszert ígért. A HírTV korábbi beszámolója.
Nagy Ervin támogatásai: hol vannak a döntések indokai?
A tiszás képviselők reakciója sem egységes. Ferenczi Gábor nem kívánt állást foglalni, Kőszegi Krisztián viszont vizsgálatot tartana szükségesnek, ha valóban elmaradt a pályáztatás. Palóc André fideszes képviselő a közpénzek jogszerű elosztását kérte számon. A nyílt pályázat hiánya önmagában nem bizonyít jogsértést, de a kulturális támogatások kedvezményezettjei, az összegek és a kiválasztás szempontjai ellenőrizhetők kell legyenek. Híradónk megkereste a minisztériumot, adáskezdetig azonban nem érkezett válasz. Nagy Ervin magyarázata.
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