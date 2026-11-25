Politikai bosszúvágyról szól a kedden elfogadott sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvény - fogalmazott híradónknak az MTK elnöke.

Deutsch Tamás szerint az egész arról szól, hogy Magyar Péterék egy demokratikus döntést felülírva próbálnák leváltani a politikailag számukra nem szimpatikus sportegyesületi és egyéb vezetőket. A politikus szerint ez leszámolás, ami nem elfogadható.