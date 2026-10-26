Az állatkínzás pszichológiai háttere

A Hír TV Napindító című műsorának vendége Hal Melinda klinikai szakpszichológus volt, aki az állatkínzás mögött meghúzódó lélektani okokat és társadalmi összefüggéseket elemezte. A szakember rávilágított, hogy az állatok elleni erőszak sosem elszigetelt jelenség: a háttérben gyakran súlyos empátiahiány, kezeletlen frusztráció vagy mélyen gyökerező személyiségzavarok állnak.

Hal Melinda kiemelte, hogy a fiatalkori vagy gyermekkori állatkínzás komoly intő jel, amely szoros kapcsolatot mutat a későbbi, emberek elleni erőszakos viselkedéssel és az iskolai bántalmazással.

A beszélgetés hangsúlyozta a korai felismerés, a családi minták és a szakértői segítségnyújtás fontosságát a súlyosabb problémák megelőzésében.



