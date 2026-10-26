A test természetes ritmusára épít: új megközelítés a női jóllét támogatására

Az egészség nem csak állapot lehet, hanem folyamat is – különösen a nőknél, akiknek hormonális ritmusa alapjaiban határozhatja meg jóllétüket. Olyan megközelítést mutatunk, amely a test természetes ciklusaira építve segíthet megőrizni az egyensúlyt, erősítheti az immunrendszert, és támogathatja a sejtek regenerálódását.

„Nem éveket adunk az élethez, hanem életet az évekhez” – vallja Dr. Sobel Gábor szülész-nőgyógyász, aki saját gyógyulási történetéből kiindulva alkotta meg azt az életmódprogramot, amely forradalmasíthatja a női egészséghez való hozzáállást. Véleménye szerint nem csak a betegséget kell támadni, hanem a testet kell támogatni.



A program egyik alappillére a böjtöt utánzó diéta, amely más néven az FMD, ami sejtszinten indíthatja be a regenerációt. Ennek keretében az első nap 1000-1100 kalóriát, utána viszont csak 7-800 kalóriát szabad bevinni. A hatodik nap a visszatöltés időszaka, ott 1700 kalóriával történik a visszatöltés.

A diéta lényege az autofágia – vagyis a hibás sejtek lebontása és újrahasznosítása. Ez a folyamat nemcsak fiatalíthat, de segítheti megelőzni a krónikus betegségeket is.