Az Otthon Start Program kivezetésével megnőnek a terhek is

A Fidesz országgyűlési képviselője a Napindító vendégeként beszélt a Wekerle Plusz Programról és arról, hogy miben is változik a rendszer a korábbi Otthon Start Programhoz képest. A képviselő szerint habár a kormány igyekszik érveket találni, azonban a tény az, hogy friss program több ponton is szűkíti a lehetőségeket.

A Wekerle Plusz Program az Otthon Start Programmal ellentétben már életkori megkötést tartalmaz, valamint a fix három százalékos törlesztő már csak az új lakások és házak esetében érhető el.