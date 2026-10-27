Korhatár, magasabb kamat, szigorúbb feltételek: így változik a lakáshitel

A Wekerle Plusz október 28-tól felváltja az Otthon Start programot az új igénylőknél: a használt lakásokra az eddigi 3 helyett 5 százalékos lakáshitel jut. Magyar Péter és Kármán András a célzottabb támogatással indokolta a váltást, ám a 45 éves korhatár új szűkítést jelent. A már aláírt adásvételi szerződéseknél 15 napos türelmi idő marad. Egy 30 milliós hitelnél, 25 év alatt havi 33 ezer forinttal nőhet a törlesztő. Előzmény: a HírTV korábbi beszámolója.

Wekerle Plusz: a magasabb kamat ára

Az új lakásoknál megmarad a 3 százalékos hitel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter 2027-től energetikai felújítási támogatásokat ígért, évente legalább 30 ezer otthon korszerűsítését célozva. A lakás- és kollégiumépítési program alapjául 550 millió eurós uniós forrást neveztek meg. Ezek azonban más célú intézkedések, a használt lakások vásárlóinak magasabb hitelköltségét közvetlenül nem ellensúlyozzák. A 24.hu tudósítása.