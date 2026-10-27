Kubatov Gábor újabb négy évre kapott bizalmat a Ferencváros tisztújító közgyűlésén

Megtartotta négyévente esedékes vezetőválasztó ülését a Ferencváros az Elek Gyula Arénában, ahol 417 rendes és kilenc pártoló tag regisztrált a szavazásra. A keddi tisztújító közgyűlés eredményeként felálló kilenctagú elnökségbe Kubatov Gábor mellett Kökény Beatrix, Sike András, Rákosi Gyula, Lipcsei Péter, Bánki József, Springer Miklós, Kucsera Gábor és Füredi Annamária került be, míg a felügyelőbizottság tagjává Balczó Gábort, Bácskai Jánost, Kassai Györgyöt, Kerényi Botondot és Rieb Györgyöt választották meg. A testület döntése értelmében a klubot tizenhat éve irányító Kubatov Gábor újabb négy évre kapott bizalmat az egyesület élén, majd a Groupama Aréna sajtótermében tartott tájékoztatón vázolta fel a következő időszak kihívásait. Az elnök rámutatott: a külső támadások ellenére lelkileg nyugodt, nem lehet megzsarolni, a szakmai célok tekintetében pedig továbbra is a legmagasabb mércét tartja szem előtt, kijelentve, hogy a labdarúgócsapattal „Európa-ligát akarunk nyerni”.

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A sajtótájékoztató központi témája az a kormányzati törvénytervezet volt, amely visszamenőleges hatállyal tiltaná meg egykori politikusoknak az ötszáz főnél nagyobb sportegyesületek vezetését. A külső politikai nyomásgyakorlásra és a közgyűlés előtti támadásokra reagálva a klubvezető határozott álláspontot fogalmazott meg:

„Én ilyen nyomás alatt dolgoztam a politikában is, meg előtte is vállalkozóként, nem vagyok megijedve tőle. Nekem nincs vaj a fülem mögött, engem nem lehet megzsarolni, nem lehet félreállítani. Én rendben vagyok lelkileg, és nyugodt is vagyok a végtelenségig. Én ezt a klubot szolgálni szeretném, és addig szolgálom, ameddig itt nekem bizalmat szavaznak az emberek.”

A vezető hozzátette, hogy az elmúlt három hétben napi tíz órában készítették elő a tisztújító közgyűlés jogi hátterét, mivel pontosan tudták, hogy meg fogják támadni az eljárást, így a dokumentációban az utolsó szóig minden szabályszerű. A „Lex Kubatov” néven emlegetett javaslat kapcsán megjegyezte: ő már nem politikus, és csodálkozna, ha a köztársasági elnök aláírná a visszaható hatályú jogszabályt, vagy ha az Alkotmánybíróság kiváló jogászai átengednének egy ilyen tervezetet.