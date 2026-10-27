Kubatov Gábor újabb négy évre kapott bizalmat a Ferencváros tisztújító közgyűlésén
Hiába kísérte intenzív politikai nyomásgyakorlás és célzott jogszabály-módosítási szándék az egyesület elnökválasztását, a tagság egyértelmű döntést hozott. A keddi tisztújító közgyűlés után Kubatov Gábor világossá tette: nem lehet megzsarolni, és a Ferencváros élén állva sem kíván meghátrálni a kormányzati támadások elől.
Megtartotta négyévente esedékes vezetőválasztó ülését a Ferencváros az Elek Gyula Arénában, ahol 417 rendes és kilenc pártoló tag regisztrált a szavazásra. A keddi tisztújító közgyűlés eredményeként felálló kilenctagú elnökségbe Kubatov Gábor mellett Kökény Beatrix, Sike András, Rákosi Gyula, Lipcsei Péter, Bánki József, Springer Miklós, Kucsera Gábor és Füredi Annamária került be, míg a felügyelőbizottság tagjává Balczó Gábort, Bácskai Jánost, Kassai Györgyöt, Kerényi Botondot és Rieb Györgyöt választották meg. A testület döntése értelmében a klubot tizenhat éve irányító Kubatov Gábor újabb négy évre kapott bizalmat az egyesület élén, majd a Groupama Aréna sajtótermében tartott tájékoztatón vázolta fel a következő időszak kihívásait. Az elnök rámutatott: a külső támadások ellenére lelkileg nyugodt, nem lehet megzsarolni, a szakmai célok tekintetében pedig továbbra is a legmagasabb mércét tartja szem előtt, kijelentve, hogy a labdarúgócsapattal „Európa-ligát akarunk nyerni”.
Kubatov Gábor: a legfőbb hatalom az Országgyűlés kezében van, nem a miniszterelnökében
A sajtótájékoztató központi témája az a kormányzati törvénytervezet volt, amely visszamenőleges hatállyal tiltaná meg egykori politikusoknak az ötszáz főnél nagyobb sportegyesületek vezetését. A külső politikai nyomásgyakorlásra és a közgyűlés előtti támadásokra reagálva a klubvezető határozott álláspontot fogalmazott meg:
„Én ilyen nyomás alatt dolgoztam a politikában is, meg előtte is vállalkozóként, nem vagyok megijedve tőle. Nekem nincs vaj a fülem mögött, engem nem lehet megzsarolni, nem lehet félreállítani. Én rendben vagyok lelkileg, és nyugodt is vagyok a végtelenségig. Én ezt a klubot szolgálni szeretném, és addig szolgálom, ameddig itt nekem bizalmat szavaznak az emberek.”
A vezető hozzátette, hogy az elmúlt három hétben napi tíz órában készítették elő a tisztújító közgyűlés jogi hátterét, mivel pontosan tudták, hogy meg fogják támadni az eljárást, így a dokumentációban az utolsó szóig minden szabályszerű. A „Lex Kubatov” néven emlegetett javaslat kapcsán megjegyezte: ő már nem politikus, és csodálkozna, ha a köztársasági elnök aláírná a visszaható hatályú jogszabályt, vagy ha az Alkotmánybíróság kiváló jogászai átengednének egy ilyen tervezetet.
Arra az újságírói felvetésre, hogy Magyar Péter percekkel az eredményhirdetés után a közösségi médiában azt írta, a régi-új vezető legfeljebb néhány hétig maradhat posztján, Kubatov Gábor higgadt tényközléssel felelt:
„Magyarország miniszterelnöke számtalanszor volt Skybox-vendégem. Sokat néztünk együtt meccset. A miniszterelnök úr jogász, pontosan tudja, hogy a legfőbb hatalom az Országgyűlés kezében van, nem az ő kezében. Majd eldönti az Országgyűlés, hogy mit akar velem, és hogy mit lehet tenni.”
Az elmúlt fél év politikai változásainak tanulságát összegezve Ravasz László református püspöknek a kommunista diktatúra idején, az Állami Egyházügyi Hivatalban elmondott szavait idézte, miszerint a keresztény közösségek fennállásuk során három dolgot tanultak meg: „szenvedni, tűrni és türelemmel várni” . Ugyanakkor rögzítette, hogy közfeladatot ellátó sportklubként nem egy párttal, hanem a mindenkori magyar kormánnyal kell együttműködniük, így nyitott az érdemi egyeztetésre Kálnoki Kis Attila sportállamtitkárral is. A sajtótájékoztatón elhangzott legfontosabb gazdasági és szakmai megállapítások:
Átalakuló sportfinanszírozás és költségcsökkentés: A reklámadó változása miatt a klubok elveszítik reklámbevételeik 3,75 százalékát, emelkedtek a vállalati adók, módosult az ekho és megszűnik a TAO-rendszer, ezért a Ferencváros már harminc százalékkal csökkentette a költségvetését.
Tiszta elszámolás a Fradiváros ügyében: A beruházásra kapott állami források felülvizsgálata kapcsán a klub jogászai tizenötezer oldalnyi iratot néztek át hibátlanul; minden fillér az egyesületben van, a Belügyminisztérium részéről azonban még nem keresték őket tárgyalásra.
Nemzetközi célok és fejlesztések: A 220 edzővel 3500 gyermeket nevelő egyesület vízilabdában és női kézilabdában Bajnokok Ligája-győzelemre tör, a Kőbányai úti ingatlanban saját orvosi-rehabilitációs bázist alakítana ki, felkészül a saját streaming-szolgáltatásra, a labdarúgócsapat kapcsán pedig az elnök leszögezte: „Európa-ligát akarunk nyerni”.