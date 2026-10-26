Az ENSZ-ben Orbánt emlegetik, itthon az adótervek borzolják a kedélyeket

Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése a Wall Street Journal értesülése szerint amerikai diplomáciai tervként merült fel. A 2027-es adóváltozások között az anyák szja-mentessége szűkülne, több család esetében módosulnának a korábbi jogosultságok. Eközben Juhász Péter és a Zsolti bácsi ügy körüli vita is folytatódik, miután a Szőlő utcai ügy egyik részében az ügyészség megszüntette a nyomozást. Előzmény: a HírTV Juhász Péter megkereséséről szóló riportja.

Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése: a feltételezés és a bizonyíték különbsége

Egy nemzetközi sajtóértesülésből még nem lesz diplomáciai kinevezés. Egy adókedvezmény átalakításánál viszont már kiszámítható, hogy ki mennyit veszíthet a jelenlegi vagy korábban törvénybe iktatott feltételekhez képest. A Szőlő utcai történetben pedig külön kérdés, ki milyen állítást tett, mit igazolt az ügyészség, és ki tartozhat magyarázattal. A műsor mindhárom témát ezek mentén járja körül. Az ügyészségi határozatról a HVG számolt be.

Műsorvezető: Gajdics Ottó

Vendégek: Kovács András, Szabó László, Pócza István