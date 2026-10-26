Lengyelország, Magyarország, Szerbia: mit jelent az uniós fogadtatás egy kormányváltás után?

A szerbiai választás az Egyetemista Lista győzelmét hozta Aleksandar Vučić szövetségével szemben. Az újvidéki vasútállomás tragédiája után indult tiltakozások parlamenti többséghez vezettek, Marta Kos pedig már új fejezetről beszél. Szerbia uniós csatlakozása 2009 óta húzódik, miközben egy belgrádi ünneplő a Telexnek a magyar forgatókönyv ismétlődéséről beszélt. Előzmény: a HírTV szerb választási beszámolója.

Szerbiai választás: a politikai fordulat önmagában elegendő?

Lengyelországban 2023-ban Donald Tusk koalíciója, Magyarországon 2026 áprilisában Magyar Péter pártja került kormányra, most pedig Szerbiában győzött a korábbi vezetéssel szemben fellépő mozgalom. A párhuzam politikailag figyelemre méltó, de az országok helyzete különböző: Szerbia még nem uniós tag. Az Európai Bizottság üdvözli a változást, ugyanakkor a tagság feltételei nem szűntek meg. Az igazi próba az lesz, hogy a választás utáni biztatást milyen konkrét uniós döntések követik. Az EU hivatalos csatlakozási áttekintése.