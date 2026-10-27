Orbán Anita kedden Rubióval tárgyalt volna - Az amerikai külügyminszter inkább Texasba utazik

Orbán Anita és Marco Rubio találkozója váratlan fordulatot vett. A hétfőn bejelentett washingtoni tárgyalás kedden már nem szerepel az amerikai külügy nyilvános napirendjében. Marco Rubio programjában helyette texasi elnöki út áll Donald Trumppal. A magyar tárca szerint amerikai kérésre halasztották az egyeztetést. A februári budapesti találkozó viszont megtörtént Orbán Viktorral. A két esemény diplomáciai jelentőségéről Magyarics Tamás Amerika-szakértőt kérdezzük. Előzmény: a HírTV Rubio budapesti látogatásáról.

Orbán Anita és Marco Rubio találkozója: a külpolitikai naptárnak is van humora

Februárban az amerikai külügyminiszter Budapestre utazott Orbán Viktorhoz. Októberben Orbán Anita készült Washingtonba, ám a keddi megbeszélés helyett új időpontot kell egyeztetni. Rubio ugyanis Donald Trumpot kíséri Texasba. A két látogatás körülményei eltérnek, a mostani halasztás pedig nem jelent szakítást vagy végleges lemondást. A kérdés az, hogy a későbbi egyeztetés mikor és milyen tartalommal valósul meg. Az amerikai külügyminisztérium közzétett programja.